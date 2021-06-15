В Екатеринбурге будут судить директора "Центра Загородной Недвижимости" за хищение у клиентов 105 миллионов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело местного жителя, исполнительного директора ООО "Центр Загородной Недвижимости", обвиняемого в хищении 105 млн руб. у своих клиентов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, будущий подсудимый, имея достаточно знаний и опыта в сфере малоэтажного индивидуального строительства, изначально создал ООО из корыстных побуждений. С апреля 2018 г. по 2019 г. обвиняемый вводил в заблуждение граждан, желающих построить индивидуальные жилые дома на принадлежащих ему земельных участках. После этого он заключал с клиентами договоры строительного подряда и убеждал вносить средства в качестве аванса только в наличной форме. Таким образом обвиняемый подстраховывался, чтобы получение денежных средств было невозможно отследить. При этом в бухгалтерской документации организации поступления денег также не отражались.

Более того, чтобы не выдать преступную схему, предприниматель выполнял часть строительных работ на объектах некоторых заказчиков, а сам пользовался созданной им системой ненадлежащего ведения бухгалтерского учета. Благодаря ей полученные от заказчиков наличные не вносились на расчетные счета организации в полном объеме, а использовались на усмотрения обвиняемого без оформления документации. Таким образом 42 обманутых клиента ООО "Центр Загородной Недвижимости" лишились 105 млн руб.

Прокуратура уже направила обвинительное заключение вместе с материалами дела в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.