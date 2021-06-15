В Нью-Йорке умерла звезда фильма "Исчезнувшая" – ее сбил электросамокат

65-летняя американская актриса Лиза Бейнс ("Исчезнувшая", "Клиент всегда мертв", "Они") скончалась после того, как ее сбил электросамокат в Нью-Йорке.

По данным NBC News, инцидент произошел больше недели назад в районе Верхний Вест-сайд в Нью-Йорке. По словам менеджера звезды, скутер проехал на красный свет и сбил женщину возле Линкольн-центра. Бейнс получила черепно-мозговую травму и в критическом состоянии была доставлена в одну из городских больниц, где врачи не смогли спасти ее.

В полиции заявили, что личность сбившего актрису водителя электросамоката не установлена, он скрылся с места происшествия.