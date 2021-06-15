15 Июня 2021
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Открытие часов до Универсиады-2023 в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Недострой у екатеринбургского цирка могут переделать в офисный центр до 2023 года

Недостроенная гостиница "Дели", находящаяся рядом с екатеринбургским цирком и возле места стройки ледовой арены, может быть перестроена в торгово-офисный центр. Как рассказал губернатор Евгений Куйвашев в "Инстаграме", примыкающую к ледовой арене территорию необходимо облагородить к 2023 году. Именно в этот год в столице Урала пройдет Всемирная Универсиада, а Екатеринбург отпразднует собственное 300-летие.

"Знаю, что многих горожан волнует судьба здания гостиницы "Дели" у цирка. Сегодня по ней есть варианты решений. Этот вопрос к 2023 году нам тоже нужно закрыть, чтобы вся территория вокруг будущей ледовой арены выглядела достойно – и для нас самих, и для наших гостей, и для будущих поколений горожан", - написал Евгений Куйвашев.

Гостиница "Дели" начала строиться в 1995 году. В 1997 году стройку заморозили из-за дороговизны объекта, который с тех пор остается заброшенным. В ноябре 2019 года недострой появился на сервисе Avito.ru: собственник хотел продать его за 700 млн руб.

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Теги: гостиница "Дели", губернатор, Свердловская область, Евгений Куйвашев



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