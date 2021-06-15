В Госдуме изучают предложение о включении издания "Медиазона" в реестр СМИ-иноагентов

В Госдуме комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела России изучает предложения о включении издания "Медиазона" в реестр иностранных агентов. Правда, сделать это может Минюст, а не парламент, поэтому комиссия уже направила в государственные органы сведения об участии СМИ в политической деятельности и финансировании из-за рубежа, передает РИА Новости. Никаких подробностей о данных об иностранном финансировании при этом не озвучивается.

По данным "Эха Москвы", требование признать "Медиазону" иностранным агентом выдвинул Фонд защиты национальных ценностей. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов прокомментировал возможные санкции в отношении его СМИ: "Независимая позиция по освещению того, что происходит в стране, особенно последние несколько месяцев, конечно, вызывает недовольство среди тех, кто хотел бы, чтобы людям было ни о чем неизвестно, чтобы люди не получали правильной, точной и быстрой информации о том, что происходит вокруг".

Верзилов полагает, что даже если "Медиазону" признают иноагентом, она будет работать так же, как и раньше. "Мы уверены, что наши читатели будут поддерживать и подписываться на регулярные пожертвования только сильнее, а само издание будет исполнять свою работу все лучше и лучше, рассказывая о том, что происходит в России", - отметил в эфире "Эха" Верзилов.