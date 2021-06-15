Губернатор Кондратьев поручил скорректировать разрешения на строительство нескольких жилых комплексов в Краснодаре

В Краснодаре скорректируют разрешение на строительство двух жилых комплексов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании общественного градостроительного совета сегодня дал поручение по корректировке разрешений на строительство двух жилых комплексов в Краснодаре. Он отметил, что краевой департамент архитектуры продолжает проверять комплексную застройку в микрорайонах Краснодара.

"За последние два года с нарушениями выдали более 100 разрешений на строительство, в них завышена плотность застройки, не хватает парковок, мест в школах и детских садах. Каждое нужно скорректировать и привести к тем нормативам, которые обеспечат комфортную жизнь горожан. И впредь не выдавать новые, если не выдерживаются требования", – сказал Вениамин Кондратьев.

Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству края Илья Поздняков доложил, что в районе улиц Милютинской и им. Кирилла Россинского планируют построить 85 четырехэтажных многоквартирных домов. Здесь численность населения завышена на 7,3 тыс. человек, недостаточно парковочных мест, более 800 мест в школах и 600 – в детских садах. При этом разрешения на строительство образовательных учреждений не выдавали.

"В 24-этажном доме на улице Уральской не хватает около 900 парковочных мест, 270 мест в детских садах. Строительство школы проектной документацией не предусмотрено. А придомовые детские площадки планируют разместить за границами земельного участка", – сказал Илья Поздняков.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что городская администрация совместно с застройщиками исправляет ошибки в проектной документации и выданных разрешениях. Так, на улицах Милютинской и им. Кирилла Россинского уже отозвано разрешение на строительство ряда жилых домов. На их месте построят детский сад. На улице Уральской планируют докупить смежные земельные участки.

Кроме того, глава города сообщил о результатах корректировки разрешений, по выявленным в марте нарушениям в ряде объектов. В ЖК «Сказка Град» на ул. Мачуги возобновили строительство школы. ЖК «Дыхание» приобретает дополнительно 5 га под детский сад и школу. На ул. Кирилла Россинского проектируется школа на 1500 мест.