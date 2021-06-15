15 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба 20.10.20. (2020) | Фото: Клуб &quot;Валдай&quot;

Михаил Мишустин посетит "Иннопром-2021" в Екатеринбурге

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин приедет на "Иннопром-2021" в Екатеринбург. Об этом говорится на официальном сайте выставки.

Помимо него в мероприятии также примут участие глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и председатель совета директоров "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский. При этом зампред Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, который, будучи премьером, не раз посещал "Иннопром", среди приглашенных спикеров не числится.

Напомним, что "Иннопром-2021" пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, страной-партнером в этом году станет Италия. Помимо выступления 500 спикеров и экспертов со всего мира, гостей "Иннопром-2021" ждут концерты, спектакли, шоу и экскурсии. На стадионе "Екатеринбург-Арена" пройдет уникальный экскурсионный тур, посвященный году науки и технологий в России. Запланирован и крупный музыкальный фестиваль "Безумные дни".

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Теги: Мишустин, Иннопром, Екатеринбург



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