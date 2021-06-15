15 Июня 2021
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оружие, лицензия на оружие, ружье (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Госдума одобрила запрет на продажу некоторых видов оружия лицам до 21 года

Госдума во втором и третьем чтении сегодня одобрила поправку, согласно которой с 18 до 21 года повышается минимальный возраст покупателей охотничьего и длинноствольного огнестрельного оружия самообороны.

Впрочем, сделано несколько исключений для граждан моложе 21 года. Они смогут приобрести эти виды оружия, если: отслужили в армии или проходят военную службу; если работают в государственных силовых структурах, имеют воинские звания или классные чины юстиции; относятся к коренным малочисленным народам и занимаются традиционными промыслами; являются профессиональными охотниками; работают в компаниях с "особыми уставными задачами".

Об ужесточении правил выдачи разрешений на оружие власти в очередной раз заговорили после трагедии в Казани – тогда на школу напал молодой человек, официально купивший оружие и получивший перед этим все разрешения, в том числе освидетельствование у психиатра.

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Теги: госдума, огнестрельное оружие, запрет, ограничение, возрастной ценз



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