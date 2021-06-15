Бизнесмена Быкова отправили из-под домашнего ареста в СИЗО

Суд в Красноярске изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства с домашнего ареста на заключение в СИЗО.

Как сообщает прокуратура Краснодарского края, согласно видеоролику на YouTube с датой публикации 06.06.2021, "подсудимый встречался с посторонними лицами, представившимися журналистами, высказывался о фальсификации рассматриваемого судом уголовного дела".

Между тем, домашний арест предусматривает определенные ограничения, в том числе и запрет общения с посторонними лицами.

Быков был задержан 7 мая прошлого года в Красноярске. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад. В мае началось рассмотрение дела по существу. В марте стало известно, что дело красноярского бизнесмена будет рассматривать суд присяжных. Коллегию присяжных начали отбирать в апреле, рассмотрение дела будет открытым.