Усиление из "Локомотива" и "Сатурна": ФК Урал пополнили два новичка

В екатеринбургский ФК "Урал" пришли два молодых футболиста на перспективу. Так, руководство «шмелей» заключило соглашения с нападающим Михаилом Агеевым из московского "Локомотива". Также к оранжево – черным присоединился крайний полузащитник Юрий Железнов. Как сообщили Накануне.RU в пресс – службе ФК "Урал" с обоими футболистами заключены долгосрочные контракты.

Михаилу 21 год. Летом 2020 года форвард дебютировал в матче Премьер – Лиги в футболке московского "Локомотива". В матче против казанского "Рубина" он появился на поле в конце встречи, заменив Фёдора Смолова. Также игрок атаки выступал за юношеские сборные России различных возрастов.

18 – летний Юрий прошлый сезон отыграл в ПФЛ за подмосковный "Сатурн". В составе «инопланетян» хавбек сыграл 24 матча и забил 5 голов.

Недавно ФК "Урал" понес и кадровые потеры. Из клуба ушли защитники Стефан Страндберг и Игорь Калинин (25 - летний защитник перешел в ФК "Ростов"). Также команду покинул форвард Павел Погребняк.