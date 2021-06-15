15 Июня 2021
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Екатеринбург-Арена (Центральный стадион), ФК Урал (2018) | Фото: Накануне.RU

Усиление из "Локомотива" и "Сатурна": ФК Урал пополнили два новичка

В екатеринбургский ФК "Урал" пришли два молодых футболиста на перспективу. Так, руководство «шмелей» заключило соглашения с нападающим Михаилом Агеевым из московского "Локомотива". Также к оранжево – черным присоединился крайний полузащитник Юрий Железнов. Как сообщили  Накануне.RU в пресс – службе ФК "Урал" с обоими футболистами заключены долгосрочные контракты.

Михаилу 21 год. Летом 2020 года форвард дебютировал в матче Премьер – Лиги в футболке московского "Локомотива".  В матче против казанского "Рубина" он появился на поле в конце встречи, заменив Фёдора Смолова. Также игрок атаки выступал за юношеские сборные России различных возрастов.

18 – летний Юрий прошлый сезон отыграл в ПФЛ за подмосковный "Сатурн". В составе «инопланетян» хавбек сыграл 24 матча и забил 5 голов.

Недавно ФК "Урал" понес и кадровые потеры. Из клуба ушли защитники Стефан Страндберг и Игорь Калинин (25 - летний защитник перешел в ФК "Ростов"). Также команду покинул форвард Павел Погребняк. 

 

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Теги: ФК Урал, Екатеринбург, трансферы



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