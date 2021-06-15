15 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Лесной пожар под Тюменью (2021) | Фото: t.me/tmn_incident

ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Среднего Урала

На территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать с 15 по 16 июня. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сегодня и завтра синоптики обещают сильный ветер до 27 м/с.

При этом на Среднем Урале продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого использование открытого огня запрещено. Взрослым рекомендуется напомнить правила пожарной безопасности детям, разъяснить, что игры с огнем могут быть опасны как для них самих, так и окружающих.

"В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Без крайней необходимости на улицу не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире, отключив на период грозы электробытовые приборы", - отмечают спасатели.

Только за прошедшие сутки свердловские пожарные потушили 580 техногенных пожаров, почти четверть из которых – в Екатеринбурге. Сухая, ветреная и жаркая погода в прошедшие выходные стали отличным условием для возникновения и стремительного распространения огня. Выпадение тополиного пуха также усугубило ситуацию

"По данным государственного пожарного надзора, большинство возгораний начиналось именно с тополиного пуха и сухой травы, перекидываясь впоследствии на хозяйственные постройки, жилые дома, автомобили и объекты экономики. Катастрофических последствий сложной пожароопасной обстановки удалось избежать благодаря мерам, заранее принятыми в пожарно-спасательных гарнизонах для оперативного и достаточного реагирования на возгорания", - пояснили в ГУ МЧС.

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Теги: МЧС, штормовое предупреждение



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