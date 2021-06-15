Мишустин признал провал работы институтов развития на Северном Кавказе

Глава российского правительства Михаил Мишустин раскритиковал работу так называемых институтов развития на Северном Кавказе. Впрочем, некоторые структуры, которыми оказался недоволен премьер-министр, уже и не существуют – были реформированы.

"Для начала надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне", - отметил Мишустин, открывая заседание по социально-экономическому развитию региона в Пятигорске.

"На Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций. В особых экономических зонах – почти 2,5 рубля. А на Северном Кавказе – 50 копеек, - отметил премьер. - Значит, существующие механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали. В том числе поэтому мы оптимизировали работу институтов развития, которые отвечают за кавказское направление".

При этом он добавил, что будут внедрены новые механизмы поддержки инвестиций в регион, главным направлением развития по-прежнему называется туризм.

Напомним, ранее возмущение работой институтов развития на Северном Кавказе выразила Счетная палата России. Аудиторы проверили работу корпораций и выяснили, что регулярно там повышалась только зарплата, а вот показателей государственные институты развития или не достигали, или ставили себе такие легкие задачи, что перевыполняли их в разы.