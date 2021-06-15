15 Июня 2021
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Общество
Мэр Москвы Сергей Собянин (2014) | Фото:Правительство Москвы

Собянин напомнил "расслабившимся" москвичам о "коварной истории" ковида

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице за последние дни наблюдается взрывной рост диагностики COVID-19.

По его словам, число случаев заражения коронавирусом в городе за последние дни возросло на 80%. Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось на 70%.

Собянин отметил, что нынешний подъем заболевания больше, чем в апреле-мае прошлого года, когда Москва только столкнулась с заболеванием, и практически достиг декабрьского пика, сообщают "Известия".

При этом горожане начали расслабляться и думать, что распространение вируса уже прошло. Собянин в связи с этим подчеркнул, что "ковид имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет".

Напомним, в столице уже несколько дней наблюдается серьезный рост числа заболевших коронавирусом. Из-за этого введены новые ограничения, послепраздничные дни объявлены нерабочими, а общегородской выпускной - отменен.

Минобрнауки России выпустило приказ, который разрешает руководителям столичных вузов вновь перевести студентов на дистанционное обучение "с учетом эпидемиологической обстановки".

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Теги: сергей собянин, москва, коронавирус



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