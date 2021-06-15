5500 жителей России были готовы сменить фамилию ради 50 тысяч рублей от торговой сети

Крупная российская сеть продуктовых магазинов "Верный" снова провела акцию "Я – Верный", в рамках которой граждане, сменившие фамилию на название магазина, получат призы. В этом году сменить фамилию пожелали свыше 5,5 тыс. человек, из них организаторы акции отобрали 75 участников, которые после смены паспорта получат по 50 тыс. руб. и также смогут участвовать в розыгрыше двух автомобилей и электроники.

"Цель нашей акции - сформировать вокруг бренда "Верный" сообщество лояльных покупателей, которые объединены общими ценностями, интересами. Акция проходит во всех регионах присутствия сети. Основное условие участия в акции - мотивированное желание участника поменять фамилию, и вместе с этим изменить жизнь", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе сети.

Это не первая акция магазина. Четыре года назад "Верный" уже проводил конкурс, в результате которого фамилию сменили 100 участников. Тогда заявки подали 4 тыс. россиян. В этом году сменить фамилию пожелали свыше 5,5 тыс. человек, среди которых пришлось отобрать только 75. Согласно информации пресс-службы, большая часть из них уже сменили полное имя.

"Мы перед запуском акции в 2021 году обзвонили участников прошлой акции - оказалось, почти все остались Верными до сих пор, среди них очень интересные люди - предприниматели, музыканты, банковские сотрудники, заводские работники, врачи. У всех какие-то позитивные изменения произошли в жизни: кто-то получил работу, кто-то повышение, кто-то женился", - рассказали представители сети.

30 июля среди всех участников, поменявших фамилию, разыграют два автомобиля и электронику.