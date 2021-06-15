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Виктор Контеев суд Курган приговор (2014) | Фото: Накануне.RU

Экс-вице-мэр Екатеринбурга, обвиненный в убийстве и вымогательстве, не будет арестован из-за нового обвинения

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев не будет этапирован в СИЗО Екатеринбурга ввиду того, что Ленинский районный суд не стал арестовывать экс-чиновника по новому обвинению. О принятом решении корреспонденту Накануне.RU рассказал адвокат Контеева Сергей Колосовский. Таким образом, Контеев останется на период нового следствия в колонии в Кировской области.

"Новые обвинения - это фантазия следователя. Следователь должен предоставить доказательства, что обвиняемый будет избегать правосудия. Нужны доказательства, что он покупает билеты на самолет или поезд, угрожает свидетелям. Ничего этого следствие не представило. Мой подзащитный осужден и у него конец срока выпадает на 2029 год. Если бы судья удовлетворил ходатайство следователя об аресте, то это бы было плохо для всех нас. И суд принял верное решение", - подчеркнул адвокат.

Напомним, в июне 2014 г. суд вынес приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву по делу, в котором, по данным следствия, переплелись интересы двух группировок "Синие" и ОПС "Уралмаш". Высокопоставленный чиновник обвинялся в вымогательстве и получении взятки в крупном размере; убийстве двух человек по сговору в корыстных целях; вымогательстве группой лиц; легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, он вымогал и получил в качестве взятки сперва долю, а затем полный пакет "Овощебазы №4" у главной потерпевшей по делу Татьяны Русиной, а также организовал убийство двух человек, препятствовавших прохождению фур на овощебазу через Петуховский таможенный автопункт.

Весной 2021 года Виктору Контееву предъявили новые обвинения по событиям 2009-2010 гг.: по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем") и ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").

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Теги: Виктор Контеев, Ленинский суд, Сергей Колосовский.



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