15 Июня 2021
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Общество Челябинская область
врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Муниципалитеты Южного Урала получат дополнительные средства за вакцинацию от COVID-19

В Челябинской области муниципалитетам, которые будут показывать высокие темпы вакцинации, могут присвоить статус территории свободной от ковида. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы должны посмотреть в разрезе муниципалитетов, и тем территориям, которые лучше всех будут вакцинироваться и быстрее всех, можно присвоить статус территории, свободной от ковида. Такие муниципалитеты могут иметь дополнительные мотивирующие моменты для жителей, и со стороны бюджета можно дополнительно стимулировать эти муниципалитеты", - отметил глава региона.

Напомним, Алексей Текслер предложил давать выходной южноуральцам, которые поставили прививку от COVID-19.

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Теги: вакцинация, коронавирус,



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