15 Июня 2021
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пограничный столб (2014) | Фото:

Украина захватила россиянина на границе с Крымом

На границе с Крымом украинские пограничники захватили российского инженера. Его обвинили в работе на Россию и нарушении украинских законов по Крыму.

Инженер работал на плавучей буровой установке "Крым-2", которую в Киеве считают своей. То есть его обвинили в "пособничестве оккупантам". Также он систематически выезжал через "закрытые" морские порты к буровой установке. Предъявлено подозрение, захваченному грозит до 5 лет тюрьмы.

По информации украинских СМИ, захвачен не просто рядовой гражданин, а сын Петра Годованца, в честь которого и была названа самоподъемная плавучая буровая установка, которая принадлежала "Черноморнефтегазу". Поэтому по нему могут сделать показательный процесс расправы над "изменником".

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Теги: Украина, Крым



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