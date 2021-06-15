Украина захватила россиянина на границе с Крымом

На границе с Крымом украинские пограничники захватили российского инженера. Его обвинили в работе на Россию и нарушении украинских законов по Крыму.

Инженер работал на плавучей буровой установке "Крым-2", которую в Киеве считают своей. То есть его обвинили в "пособничестве оккупантам". Также он систематически выезжал через "закрытые" морские порты к буровой установке. Предъявлено подозрение, захваченному грозит до 5 лет тюрьмы.

По информации украинских СМИ, захвачен не просто рядовой гражданин, а сын Петра Годованца, в честь которого и была названа самоподъемная плавучая буровая установка, которая принадлежала "Черноморнефтегазу". Поэтому по нему могут сделать показательный процесс расправы над "изменником".