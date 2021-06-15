15 Июня 2021
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Общество В России
Максим Шевченко в Совхозе им. Ленина (2020) | Фото: youtube.com/ТВ Совхоз

На журналиста Максима Шевченко написали заявление в СКР

Депутат Госдумы Ольга Тимофеева подала в Следственный комитет заявление, в котором просит проверить слова журналиста Максима Шевченко на предмет клеветы. Она ссылается на видео, в котором Шевченко, якобы, обвиняет Тимофееву в травле семьи, девочки из которой ходили в школу в хиджабах.

Шевченко ответил, что в травле депутата не обвинял, но и от своих слов не отказывается. "Никогда в жизни я не обвинял ее в травле ногайского народа. Но факт остается фактом, она была тогда фронтменом атаки на этих девочек с запретом им в хиджабах ходить в школу, что сломало их судьбы. Их родители потом были убиты. Причинно-следственные связи я не устанавливаю, я не говорю, что они были убиты, потому что так сказала Тимофеева. Но то, что она тогда выступила главным лицом от всей этой истории с хиджабами в Ставропольском крае, это вам подтвердит в Ставропольском крае любой человек", - цитирует слова Шевченко радио "Говорит Москва".

Кстати, Шевченко и Тимофеева скоро могут получить возможность разбираться не заочно, а при личных встречах: Тимофеева собирается снова баллотироваться в Госдуму от "Справедливой России" на Ставрополье, Шевченко же пойдет на выборы от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС).

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Теги: максим шевченко, скр, травля, хиджаб, ольга тимофеева



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