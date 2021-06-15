Путин в очередной раз попросил министра просвещения допустить родителей до контроля качества еды в школьных столовых

15 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
школа, столовая, школьная столовая (2015) | Фото: tulasmi.ru

Путин в очередной раз попросил министра просвещения допустить родителей до контроля качества еды в школьных столовых

Владимир Путин в очередной раз призвал министра просвещения России Сергея Кравцова организовать доступ родителей к контролю качества еды в школьных столовых. Примечательно, что каждый раз глава ведомства отчитывается, мол, это поручение президента находится на постоянном контроле.

"Надо качество питания проверять. Надо допустить в конце концов родителей до контроля за качеством питания. Организовать соответствующим образом, чтобы санитарные условия были соблюдены. Можно же это сделать. Родительские комитеты могут организовать эту работу", - заявил президент Кравцову во время сегодняшней встречи.

Кравцов в ответ уклончиво заявил, что контролем качества займется Российская ассоциация родителей. "Мы договорились, есть Российская ассоциация родителей, мы привлекаем к контролю качества, потому что родители самые ответственные контролеры, и будем эту работу обязательно усиливать", - ответил министр. Он не объяснил, что мешает привлечь к контролю родителей детей из каждой конкретной школы.

В начале месяца глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в Совете Федерации, что несъедаемость школьной еды составляет около 15%, а в некоторых школах доходит до 80%. "Плохо, невкусно приготовлено. У детей маленькие перемены – они просто не съедают. Мы ушли на региональное меню. Есть субъекты, где народности не привыкли к тому или иному продукту", - объяснила Попова причины, по которым дети отказываются питаться в столовой.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: владимир путин, сергей кравцов, родительские комитеты, качество еды, школьная столовая



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети