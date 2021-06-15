Путин в очередной раз попросил министра просвещения допустить родителей до контроля качества еды в школьных столовых

Владимир Путин в очередной раз призвал министра просвещения России Сергея Кравцова организовать доступ родителей к контролю качества еды в школьных столовых. Примечательно, что каждый раз глава ведомства отчитывается, мол, это поручение президента находится на постоянном контроле.

"Надо качество питания проверять. Надо допустить в конце концов родителей до контроля за качеством питания. Организовать соответствующим образом, чтобы санитарные условия были соблюдены. Можно же это сделать. Родительские комитеты могут организовать эту работу", - заявил президент Кравцову во время сегодняшней встречи.

Кравцов в ответ уклончиво заявил, что контролем качества займется Российская ассоциация родителей. "Мы договорились, есть Российская ассоциация родителей, мы привлекаем к контролю качества, потому что родители самые ответственные контролеры, и будем эту работу обязательно усиливать", - ответил министр. Он не объяснил, что мешает привлечь к контролю родителей детей из каждой конкретной школы.

В начале месяца глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в Совете Федерации, что несъедаемость школьной еды составляет около 15%, а в некоторых школах доходит до 80%. "Плохо, невкусно приготовлено. У детей маленькие перемены – они просто не съедают. Мы ушли на региональное меню. Есть субъекты, где народности не привыкли к тому или иному продукту", - объяснила Попова причины, по которым дети отказываются питаться в столовой.