15 Июня 2021
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Пожар, АГЗС, Новосибирск (2021) | Фото: Накануне.RU

Задержан второй фигурант дела о пожаре на АЗС в Новосибирске

В Новосибирске задержали второго фигуранта дела о крупном пожаре на газовой автозаправке – это 37-летний инженер АЗС, сообщает СУСК по региону. Ранее был задержан директор АЗС.

По данным ведомства, директор и инженер не приняли мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

Взрыв случился 14 июня при заправке автомобиля и был настолько мощным, что некоторые цистерны улетели на десятки метров от АГЗС. По некоторым данным, причиной взрыва стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. 17 человек было госпитализировано после пожара на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Новосибирске. Всего в результате ЧП пострадало 33 человека.

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Теги: взрыв, агзс, новосибирск, пожар



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