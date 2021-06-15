К офису Зеленского пришли тысячи верующих в защиту УПЦ

У Верховной рады собрались тысячи православных в защиту канонической УПЦ от инициатив властей.

Напомним, после объединения двух раскольнических структур в одну "единую поместную церковь" на Украине актуальным остается вопрос о статусе УПЦ. Власти хотят ее переименовать и сделать "российским агентом" за верность церковным канонам и духовную связь с РПЦ, а храмы отнять и передать раскольникам.

Сегодня под Радой собрались более 20 тысяч человек, заявили в недавно созданном общественном объединении "Миряне". Затем они прошли к офису президента, куда передали два законопроекта, призванные защитить Церковь и верующих, которые разработали юристы. К акции присоединились некоторые депутаты Рады от оппозиции, отстаивающие как права Церкви и православных верующих, так и нормальные отношения с Россией (на Украине эти два вопроса тесно связаны).

Верующие опасаются, что власти примут какие-то враждебные по отношению к Церкви решения на фоне запланированного на август визита экуменического патриарха Варфоломея, который уже угрожал УПЦ, что "лишит" ее статуса православной церкви, так как он уже создал свою организацию, которой выдал томос.