15 Июня 2021
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Шпицберген, Арктика (2016) | Фото: static.wixstatic.com

Более 17 тысяч гектаров земли в Арктике планируют раздать россиянам бесплатно

Сегодня в Салехарде при участии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова прошло первое очное заседание общественного совета Арктической зоны России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

В округе на данный момент сформирован проект так называемой "зоны можно" - территории, на которой разрешено выделять земельные участки. При ее определении были учтены лицензионные участки на территории округа, характер почвы, пути каслания. В результате в такую зону были включены земельные участки вблизи населенных пунктов, с максимально возможной транспортной доступностью, общей площадью более 17 000 гектаров.

Выделять участки будут точечно.

С 1 августа оформить участок смогут жители Арктики, с 1 февраля – любой гражданин РФ.

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Теги: бесплатные земельные участки, арктический гектар, арктика



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