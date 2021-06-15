Более 17 тысяч гектаров земли в Арктике планируют раздать россиянам бесплатно

Сегодня в Салехарде при участии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова прошло первое очное заседание общественного совета Арктической зоны России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

В округе на данный момент сформирован проект так называемой "зоны можно" - территории, на которой разрешено выделять земельные участки. При ее определении были учтены лицензионные участки на территории округа, характер почвы, пути каслания. В результате в такую зону были включены земельные участки вблизи населенных пунктов, с максимально возможной транспортной доступностью, общей площадью более 17 000 гектаров.

Выделять участки будут точечно.

С 1 августа оформить участок смогут жители Арктики, с 1 февраля – любой гражданин РФ.