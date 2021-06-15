Власти Прикамья пообещали осенью решить вопрос по восстановлению движения поездов между Пермь I и Пермь II

Власти Пермского края отказались от планов открыть трамвайное движение между станциями Пермь I и Пермь II и планируют в ближайшее время восстановить железнодорожные пути. Эту информацию в очередной раз сегодня подтвердил глава минтранса Андрей Алякринский на заседании комитета по развитию инфраструктуры, сообщает "Ъ".

Он сказал, что "этот вопрос разрешится в ближайшее время - в сентябре-октябре".

Напомним, движение поездов между станциями Пермь I и Пермь II закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планировали убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми . После смены губернатора новый глава региона Дмитрий Махонин не исключал, что железнодорожное движение на этом участке может быть восстановлено.

17 июня заксобрание рассмотрит поправки в бюджет Пермского края на 2021–2023 годы, предусматривающие перераспределение средств на строительство платформ "Ул. Попова" и "Станция Пермь I" с расходов, запланированных на организацию движения скоростного трамвая. Возведение этих объектов оценивается в 586 млн руб. Ожидается, что 50% затрат профинансирует РЖД, а вторую половину — бюджет Пермского края. Завершить строительство планируется к концу 2023 года.