15 Июня 2021
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Общество В России
Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин до 30 сентября продлил возможность для иностранцев находиться в России без разрешительных документов

Президент России Владимир Путин продлил еще на три с половиной месяца – до 30 сентября – срок временного пребывания в России иностранных граждан с просроченными разрешениями на нахождение в стране. Мигранты без разрешительных документов могут до 30 сентября обратиться в МВД для легализации своего статуса или покинуть Россию.

Между тем, еще в начале июня вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин анонсировал разработку упрощенного ввоза в Россию трудовых мигрантов с обязательной вакцинацией последних. Правда, за минувшую неделю ситуация сильно изменилась: заболеваемость коронавирусом резко пошла в рост, власти начали вводить санитарные ограничения, которые могут сказаться и на планах по открытию границ для трудовых мигрантов.

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Теги: трудовые мигранты, документы, вид на жительство



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