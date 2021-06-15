Путин до 30 сентября продлил возможность для иностранцев находиться в России без разрешительных документов

Президент России Владимир Путин продлил еще на три с половиной месяца – до 30 сентября – срок временного пребывания в России иностранных граждан с просроченными разрешениями на нахождение в стране. Мигранты без разрешительных документов могут до 30 сентября обратиться в МВД для легализации своего статуса или покинуть Россию.

Между тем, еще в начале июня вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин анонсировал разработку упрощенного ввоза в Россию трудовых мигрантов с обязательной вакцинацией последних. Правда, за минувшую неделю ситуация сильно изменилась: заболеваемость коронавирусом резко пошла в рост, власти начали вводить санитарные ограничения, которые могут сказаться и на планах по открытию границ для трудовых мигрантов.