В Карпинске подросток получил удар током, отдыхая на водоеме

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, произошедшего 11 июня на водоеме бывшего известнякового карьера Карпинска. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, 14 летний подросток, отдыхая на вышеупомянутом участке, получил разряд током, после чего был госпитализирован.

Согласно предварительным данным, парень вместе со своими сверстниками купался в водоеме и прыгал в воду с сооружения, обеспечивающего подачу воды в рядом расположенный коллективный сад "Земляничка". Когда подросток залез на самый верх, он прикоснулся к электропроводам, проходящим к сооружению с воздушной линии электропередач, и упал в воду.

Находившиеся рядом взрослые и дети достали парня из воды и вызвали "скорую помощь". Последние провели все необходимые реанимационные мероприятия и забрали подростка в больницу.

В настоящее время следователи выясняют, на чьем балансе находится сооружение, с которого подростки прыгали в воду, и надлежащим ли образом обеспечивалась безопасность данного сооружения для граждан. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Истребована и анализируется необходимая документация, проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы и иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.