15 Июня 2021
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Спорт
Кристиан Эриксен (2021) | Фото: instagram.com/chriseriksen8

Футболист Эриксен обратился к болельщикам после остановки сердца на Евро

Датский футболист Кристиан Эриксен впервые обратился к болельщикам после остановки сердца на чемпионате Европы.

"Большое спасибо за ваши сообщения со всей планеты. Это очень много значит для меня и моей семьи", — написал спортсмен в социальной сети "инстаграм".

Кристиан также отметил, что ему ещё предстоит пройти несколько обследований в больнице, но чувствует себя хорошо.

Напомним, что игрок сборной Дании упал, потеряв сознание во время матча против Финляндии. У него остановилось сердце. Врачи экстренно оказали ему помощь, сделав массаж сердца, после чего Кристиан пришёл в сознание. Встреча в Копенгагене была прервана и возобновлена спустя час. В итоге победу с минимальным счётом одержала Финляндия (1:0).

Следующий матч в группе B финны проведут против сборной России в Санкт-Петербурге, а Дания встретится с лидером квартета после первого тура — сборной Бельгии.

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Теги: Кристиан Эриксен, Евро-2020, сборная Дании, футбол



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