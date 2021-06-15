В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса

В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса, они оставляют желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации", - цитирует его RT.

Песков напомнил, что Владимир Путин "постоянно использует любую возможность", чтобы призвать россиян вакцинироваться.

При этом в Кремле считают оправданными принимаемые рядом регионов меры по стимулированию населения к проведению вакцинации от коронавируса. "В конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии", - отметил Песков.

Напомним, ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о существующей в научном сообществе дискуссии по поводу того, какую долю населения следует привить от коронавируса.

"Для того чтобы избежать заболеваний и минимизировать их, для этого, конечно, нужно достигать коллективного иммунитета. Этот первые шаги для того, чтобы остановить [эпидемию]. Выходить, конечно, нужно на цифры, близкие к 80-90%", - сообщил министр на сессии ПМЭФ, добавив, что это мнение ученых, такая позиция не является официальной.