В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса

15 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса

В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса, они оставляют желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации", - цитирует его RT.

Песков напомнил, что Владимир Путин "постоянно использует любую возможность", чтобы призвать россиян вакцинироваться.

При этом в Кремле считают оправданными принимаемые рядом регионов меры по стимулированию населения к проведению вакцинации от коронавируса. "В конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии", - отметил Песков.

Напомним, ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о существующей в научном сообществе дискуссии по поводу того, какую долю населения следует привить от коронавируса.

"Для того чтобы избежать заболеваний и минимизировать их, для этого, конечно, нужно достигать коллективного иммунитета. Этот первые шаги для того, чтобы остановить [эпидемию]. Выходить, конечно, нужно на цифры, близкие к 80-90%", - сообщил министр на сессии ПМЭФ, добавив, что это мнение ученых, такая позиция не является официальной.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: дмитрий песков, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети