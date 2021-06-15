Свердловский губернатор рассказал о том, когда Екатеринбургу ждать коронавирусных ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался на тему коронавирусных ограничений. Такое заявление глава региона сделал во время осмотра объектов инфраструктуры в центре Екатеринбурга. Как рассказали корреспонденту Накануне.RU в департаменте информационной политики региона глава Среднего Урала добавил, что к ограничительным мерам будет очень аккуратный подход.

"Оперштаб работает, мы внимательно следим за ситуацией. Действительно, возрастает численность заболевших, мы это наблюдаем. Я хочу попросить всех не пренебрегать мерами безопасности, в общественных местах, магазинах. Это не шутка, не чья-то блажь. Это серьезная угроза, с которой нам предстоит некоторое время жить. По поводу ограничений — не исключаю ограничительных мер. Будем к этому подходить крайне аккуратно. В ближайшее время об ограничениях, если они будут, расскажем", - пояснил Куйвашев.

Отметим, что на Среднем Урале снова растет численность заболевших коронавирусом. Сегодня число заболевших составило уже 146 человек. Это на 8 человек больше, чем сутки назад.