15 Июня 2021
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор рассказал о том, когда Екатеринбургу ждать коронавирусных ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался на тему коронавирусных ограничений.  Такое заявление глава региона сделал во время осмотра объектов инфраструктуры в центре Екатеринбурга. Как рассказали корреспонденту Накануне.RU в департаменте информационной политики региона глава Среднего Урала добавил, что к ограничительным мерам будет очень аккуратный подход.

"Оперштаб работает, мы внимательно следим за ситуацией. Действительно, возрастает численность заболевших, мы это наблюдаем. Я хочу попросить всех не пренебрегать мерами безопасности, в общественных местах, магазинах. Это не шутка, не чья-то блажь. Это серьезная угроза, с которой нам предстоит некоторое время жить. По поводу ограничений — не исключаю ограничительных мер. Будем к этому подходить крайне аккуратно. В ближайшее время об ограничениях, если они будут, расскажем", - пояснил Куйвашев.

Отметим, что на Среднем Урале снова растет численность заболевших коронавирусом. Сегодня число заболевших составило уже 146 человек. Это на 8 человек больше, чем сутки назад.

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Теги: коронавирус, Евгений Куйвашев, ограничения



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