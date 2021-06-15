15 Июня 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В Югре районные чиновники попались на "жилищно-коммунальных" нарушениях

Сотрудники администрации Кондинского района Югры попали под прицел следователей из-за "жилищно-коммунальных" нарушений, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Что именно вменяют сотрудникам администрации, не уточняется. Кто именно проходит по делу, следствие также пока не раскрывает.

Напомним, в декабре 2020 г. в администрации Кондинского района прошли обыски из-за того, что, по данным следствия, в августе 2015 – сентябре 2019 гг. фигуранты дела знали, что ООО "Междуреченские коммунальные системы" (ООО "МКС") не исполняет условия ранее заключенных договоров заимствования материальных ресурсов. Также им было известно о наличии у компании долгов по кредитам перед администрацией района за ранее проданную для отопления нефть.

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Теги: Кондинский район, администрация, уголовное дело



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