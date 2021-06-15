На реке Чусовая утонул 15-летний подросток

Утром 14 июня под Нижним Тагилом в реке Чусовая утонул 15-летний подросток. Как сообщают спасатели центра защиты населения, парень пытался переплыть реку в районе камня "Омутной", но не справился.

Тело подростка было эвакуировано. На данный момент полиция Нижнего Тагила выясняет все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти школьника будет понятна после проведения судебно-медицинской экспертизы,



Специалисты центра предупреждают, что необходимо соблюдать меры безопасности на воде и не подвергать свою жизнь опасности.