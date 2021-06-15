15 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
горит склад в Челябинске (2021) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске произошел пожар на складе возле ЧЭМК

В Челябинске горит складское здание рядом с ЧЭМК. Пожару присвоен повышенный номер сложности, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило сегодня днем. Площадь пожара составляет 3 тыс. кв.м. Из подвального помещения пожарные эвакуировали 25 человек, никто не пострадал. В здании находятся складские помещения организаций различного назначения.

Создан оперативный штаб по тушению пожара. Всего к ликвидации пожара задействовано 101 человек и 28 единиц техники, на место прибыл пожарный поезд.

горит склад в Челябинске(2021)|Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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Теги: ЧЭМК, склад, пожар,



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