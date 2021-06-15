15 Июня 2021
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Экономика В России
проект Дальневосточный гектар, Дальний восток, люди, огород (2016) | Фото: vladnews.ru

Госдуму обвинили в преступлении и потакании земельному лобби: "Дайте же людям землю!"

Госдума сегодня сразу во втором и третьем чтениях приняла правительственный законопроект, который распространяет программу "Дальневосточный гектар" на Арктику, правда, пока в экспериментальном режиме и с некоторыми ограничениями по выбору участка.

Между тем, депутат от "Справедливой России" Олег Нилов возмутился: по его мнению программу уже давно надо распространить на всю Россию, и не в экспериментальном режиме. Он напомнил, что и сам предлагал аналогичный закон, и его коллеги из ЛДПР и КПРФ выступали с аналогичными инициативами.

"Что, земли нет в центральной России? До каких пор мы будем сидеть как собака на сене на этом миллионе гектар зарастающем? Нужно немедленно распространить этот эксперимент… Да и вообще, сколько можно экспериментировать? Лобби земельное не хочет, чтобы падали цены на землю", - заключил депутат, добавив, что считает отсутствие закона о бесплатном гектаре для любой территории страны "преступлением текущего созыва".  

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Теги: дальневосточный гектар, арктический гектар, эксперимент, олег нилов



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