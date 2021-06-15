В Прикамье активиста КПРФ отправили в психбольницу за жалобу на судью

В Пермском крае активиста-коммуниста Андрея Новосёлова поместили в психиатрический стационар. На обследование его положили в рамках расследования дела об оскорблении судьи, где он является подозреваемым, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"История началась давно. Ранее было "дело Штирлица" – Новосёлов разместил на своей странице "ВКонтакте" изображение Штирлица, его попытались привлечь за "Демонстрацию нацистской символики". Суд Чайковского его наказал, а Пермский краевой – оправдал. С тех пор к нему приковано особое внимание следствия", - рассказал Накануне.RU глава пермского краевого отделения Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России Андрей Трибунский.

После Новосёлов уже по другому поводу, будучи истцом по гражданскому делу против судебных приставов, написал "юмористическо-саркастическую жалобу" на действия чайковской судьи Ирины Коноваловой, которая оставила его заявление без движения. Жалоба была рассмотрена Пермским краевым судом и удовлетворена, однако судья Коновалова сочла себя оскорблённой этой жалобой и написала заявление в СК. Новосёлова вызывали на допрос, были обыски, изымали оргтехнику. Теперь следователь начал расследование и требует признать Новосёлова невменяемым в момент написания жалобы.

"Любопытно, что изначально сомнений во вменяемости не было. Сейчас Новосёлов проходит обследование в стационаре, однако это уже не первое освидетельствование – ранее он проходил его амбулаторно", - сказал Трибунский.

Задержали же Новосёлова на одном из судебных заседаний, которое он, как журналист, пришёл освещать. Позже он объявлял в стационаре голодовку, но вскоре прекратил акцию.

"На мой взгляд, вся ситуация – давление на оппозицию, поскольку Новосёлов – активист КПРФ. По этой частной жалобе, по которой его сейчас судят, Пермский краевой суд уже принял решение в пользу Новосёлова. Если бы там было что-то оскорбительное, решения бы не было", – сказал Трибунский.