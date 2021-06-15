Максим Шугалей призвал власти включить издание «Медиазона» в список иноагентов в РФ

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился в Генпрокуратуру, комиссию Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также Роскомнадзор с требованием признать иностранным агентом издание «Медиазона». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я считаю, что побеждать врага надо его же оружием. И если твою страну поливают грязью, выставляют ее «наивысшим злом» на мировой арене – нужно дать адекватный ответ», – подчеркнул социолог.

Обращение руководителя фонда было зарегистрировано российским регулятором и Генеральной прокуратурой Российской Федерации и в настоящее время находится на рассмотрении. На электронную почту ФЗНЦ пришли письма с подтверждением, в которых также указан соответствующий номер, присвоенный запросу.

Антироссийский интернет-проект

Интернет-издание «Медиазона» было создано участницами скандальной группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной осенью 2014 года. Редакция данного СМИ с самого начала не скрывала своих целей, сосредоточившись на освещении окололиберальной повестки. Так, площадка неоднократно публиковала материалы «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК – НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда), основанного осужденным оппозиционером Алексеем Навальным. На этот факт обратил внимание компетентных органов Максим Шугалей.

Также «Медиазона» на регулярной основе распространяла на собственном ресурсе публикации других информационных источников, работающих против интересов России, таких как латвийское издание «Медуза» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), Международная правозащитная группа «Агора» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и других подобных.

В ФЗНЦ обратили внимание, что интернет-издание активно освещало ход судебных процессов над бывшей военнослужащей украинского карательного батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Надеждой Савченко, причастной к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Помимо этого, «Медиазона» всячески отстаивала фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещенная в России), доказывая своей аудитории «невиновность» анархистов и попутно осуждая действия сотрудников российских правоохранительных органов и спецслужб.

Максим Шугалей отметил, что в декабре 2020 года Генпрокуратура РФ признала недостоверной информацию в материале «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН – исследование “Зоны права”», размещенном «Медиазоной». По требованию ведомства, доступ к этой статье был ограничен.

«Независимое» СМИ на балансе западных НКО

Помимо продвижения откровенно антироссийской повестки интернет-издание «Медиазона» фактически открыто финансируется различными иностранными фондами и некоммерческими организациями, действующими против интересов РФ. Президент ФЗНЦ напомнил, что главный редактор данного СМИ Сергей Смирнов в апреле 2015 года получил грант в размере 1 млн рублей от Фонда поддержки СМИ «Среда» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В минувшем году «Медиазону» профинансировали болгарские AGORA SOFIA FOUNDATION BUL VASIL LEVSKI и LAW SOFIA FOUNDATION BUL. Кроме того, в августе 2020 года интернет-издание получило премию «Свободная пресса Восточной Европы», учрежденную фондами Institusjonen Fritt Ord (Норвегия) и Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (Германия). Стоит отметить также, что в декабре 2014 года возглавляемый Смирновым проект стал медиапартнером британской газеты The Guardian, известной распространением антироссийских вбросов.

Подобная «поддержка» издания со стороны целого ряда западных НКО и фондов, а также информационная повестка, направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, являются весомым поводом для включения «Медиазоны» в список иностранных агентов в РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск латвийского интернет-издания «Медуза» об исключении из реестра иноагентов.