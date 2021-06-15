15 Июня 2021
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УрГЭУ, вуз, студенты (2021) | Фото: Накануне.RU

Минобрнауки разрешило московским вузам провести сессию и выпускные экзамены дистанционно

Минобрнауки России выпустило приказ, который разрешает руководителям столичных вузов вновь перевести студентов на дистанционное обучение "с учетом эпидемиологической обстановки". В нем говорится, что обучение, а также сессия и государственная итоговая аттестация выпускников могут проводиться в дистанционном формате ("с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий").

В приказе министерства говорится, что он вносится в соответствии с распоряжениями мэра Москвы.

Напомним, власти столицы пошли на введение ограничительных мер в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, который многие уже называют третьей волной эпидемии. Так, глава города Сергей Собянин заявил, что число выявленных заражений в Москве возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов - на 70%, подъем заболеваемости практически достиг декабрьского пика.

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Теги: минобрнауки, дистанционка, сессия, вузы, экзамены, итоговая аттестация



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