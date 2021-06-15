В Тюмени из-за задымления от ландшафтного пожара ограничили движение

В Тюмени ограничили движение транспорта на участке окружной дороги от Велижанского до Тобольского тракта в одном направлении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД, решение было принято из-за сильного задымления. В МЧС региона уточняют, что в районе Велижанского тракта действует ландшафтный пожар. Площадь возгорания пока неизвестна.

Напомним, этим летом в Тюмени бушевали сильные лесные и ландшафтные пожары.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. 9 июня режим ЧС в лесах был снят.