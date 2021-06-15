15 Июня 2021
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Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В Подмосковье отменили все массовые мероприятия до середины июля

В Московской области запретили проведение массовых мероприятий запрещено до середины июля. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, в Подмосковье число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю выросло почти в два раза, передает "Интерфакс".

Кроме того, с 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах.

Напомним, власти Санкт-Петербурга с 17 июня ужесточили "коронавирусные" ограничения.

В Москве с 13 по 20 июнявременно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В ресторанах и других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23 вечера до 6 утра. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников.

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Теги: подмосковье, коронавирус, массовые мероприятия



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