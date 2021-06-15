Около 20% банковских депозитов россиян размещены в иностранной валюте – ЦБ

15 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
доллар, деньги, банкноты (2018) | Фото: Накануне.RU

Около 20% банковских депозитов россиян размещены в иностранной валюте – ЦБ

За последние пять лет в депозитных вкладах россиян произошла дедолларизация: объем вкладов в валюте снизился с 30% до примерно 20%, сообщила сегодня в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Доверие к рублю – важнейшая цель нашей политики. Снижая инфляцию, мы и увеличиваем доверие к рублю.  Нацвалюта должна вызывать доверие, не обесцениваться", - заявила председатель Банка России.

Она также прокомментировала критику в адрес ЦБ, связанную с отказом от дальнейшего снижения ключевой ставки. "Искусственное снижение ключевой ставки при растущей инфляции не приведет к снижению ставок на кредиты. Долгосрочные кредиты нам надо развивать, инвестиционные, ипотеку. Они начали расти, когда у нас инфляция стала под контролем", - заявила Набиуллина. Она привела в пример ставки по долгосрочным кредитам, которые остаются и сейчас на уровне марта, хотя с тех пор ключевая ставка повышалась трижды. "И мы ждем, что рост кредитования продолжится", - добавила Набиуллина.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: депозиты, дедолларизация, валютные вклады, эльвира набиуллина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети