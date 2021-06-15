Около 20% банковских депозитов россиян размещены в иностранной валюте – ЦБ

За последние пять лет в депозитных вкладах россиян произошла дедолларизация: объем вкладов в валюте снизился с 30% до примерно 20%, сообщила сегодня в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Доверие к рублю – важнейшая цель нашей политики. Снижая инфляцию, мы и увеличиваем доверие к рублю. Нацвалюта должна вызывать доверие, не обесцениваться", - заявила председатель Банка России.

Она также прокомментировала критику в адрес ЦБ, связанную с отказом от дальнейшего снижения ключевой ставки. "Искусственное снижение ключевой ставки при растущей инфляции не приведет к снижению ставок на кредиты. Долгосрочные кредиты нам надо развивать, инвестиционные, ипотеку. Они начали расти, когда у нас инфляция стала под контролем", - заявила Набиуллина. Она привела в пример ставки по долгосрочным кредитам, которые остаются и сейчас на уровне марта, хотя с тех пор ключевая ставка повышалась трижды. "И мы ждем, что рост кредитования продолжится", - добавила Набиуллина.