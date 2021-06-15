На Южном Урале возбудили уголовное дело после взрыва газа в квартире

В Коркино возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в квартире многоквартирного дома, сообщили Накануне в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Напомним, хлопок газа произошел днем 14 июня в одном из жилых домов города. 26-летний мужчина получил сильные ожоги. Его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.