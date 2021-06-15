15 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

Визовый центр Екатеринбурга заполонили мигранты из Узбекистана

Сегодня в паспортно-визовом центре Екатеринбурга с самого утра стоит огромная очередь мигрантов. Как передает корреспондент Накануне.RU, стены центра не вмещают в себя всех граждан, желающих законно оставаться в пределах РФ, из-за чего многим приходится сидеть на улице под палящим солнцем.

Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга(2021)|Фото: Накануне.RU

Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что сегодня истекает срок упрощенного миграционного режима, установленного президентским указом в прошлом году для иностранцев, которые из-за ковидных ограничений не могли покинуть Россию. То есть мигранты с просроченными документами отныне становятся нелегальными.

Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга(2021)|Фото: Накануне.RU

Как рассказали Накануне.RU сами мигранты, никаких проблем со сбором пакета документов у них не возникало, в том числе и с сертификатом об успешной сдаче экзамена по русскому языку. Да и в долгий ящик вопрос со временной пропиской никто не откладывал. Но большинству мигрантов почему-то выдали талоны именно на сегодняшний день. При этом в центре находятся не только граждане, на которых распространяются ограничения, но и те, кто пришел по личным вопросам.

Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга(2021)|Фото: Накануне.RU

В это время ежедневная статистика ковид-зараженных растет на глазах, в связи с чем глава Свердловской области Евгений Куйвашев выразил опасения, что в скором времени Екатеринбург могут ждать новые коронавирусные ограничения. Несмотря на это, некоторые из мигрантов находились в помещений без масок, а о какой-либо социальной дистанции и речи не идет.

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Теги: мигрант, визовый центр, регистрация мигрантов



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