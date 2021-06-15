15 Июня 2021
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Госдума отменила обязательное прохождение техосмотра для получения ОСАГО

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, поправки к которому предусматривают отмену обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО. Изначально планировалось принять эти поправки отдельно, но для ускорения процесса их "упаковали" в другой законопроект.

Сейчас обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев возможно только при наличии техосмотра. Принятые Госдумой поправки изменят закон об ОСАГО.

Если законопроект теперь одобрит Совет Федерации и подпишет президент, он вступит в силу 22 августа – водителям не придется больше предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Депутаты, принимая поправку, отмечали, что граждане часто прибегают к нелегальным схемам покупки диагностических карт и техосмотра, и сейчас получение техосмотра ради покупки полиса ОСАГО стало целым бизнесом.

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Теги: полис осаго, техосмотр, отмена, диагностическая карта, госдума, третье чтение



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