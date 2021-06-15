15 Июня 2021
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Происшествия В бывшем СССР
Стрельба по российским туристам в ресторане &quot;Апсны&quot; в Пицунде (2021) | Фото: t.me/operdrain

МВД Абхазии сообщило подробности о стрельбе в Пицунде

Стрельба в Абхазии, в ходе которой получили ранения туристы из России, произошла в результате ссоры, сообщили в МВД республики.

Инцидент произошел в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде.

По данным ведомства, житель села Лыхны Гудаутского района Дмитрий Пилия поссорился с российскими туристами А. Филояном и Т. Салимгариевым. Он выстрелил в них несколько раз из пистолета, в результате Филоян получил три огнестрельных ранения, а Салимгариев - шесть.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу города Гагра, после их перевезли в Сочи.

Ранее сообщалось, что пострадал и сам мужчина, открывший стрельбу: пуля попала в него рикошетом. По данным МВД, Пилия взят под стражу и находится в Сухумской республиканской больнице. Ранее он неоднократно привлекался за различные правонарушения. В мае в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.

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Теги: пицунда, абхазия, стрельба, туристы



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Ранее 15.06.2021 11:28 Мск Российские туристы ранены в результате стрельбы в Абхазии


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