Британия на месяц отсрочила отмену ковид-ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отмена коронавирусных ограничений переносится на четыре недели и произойдет не 21 июня, как планировалось, а 19 июля.

Поводом для этого послужило "распространение индийского штамма коронавируса", на который официально приходится около 90% всех новых случаев. И он будто бы заразнее. Но после 19 июля ограничения точно отменят, заверил Джонсон, а может быть, и раньше. За это время уколы сделают еще большему числу людей.

До сих пор в стране действуют ограничения на работу заведений, на количество человек в разных мероприятиях. Например, запрещено собираться в помещениях более чем 6 лицам, на улице - более чем 30.

Интересно, что от "индийского штамма коронавируса" умерли 42 человека, причем 12 из них были полностью вакцинированы (30%), пишет Telegraph со ссылкой на исследование агентства Общественного здравоохранения Англии. Ранее сообщалось, что в Израиле почти 40% умерших от коронавируса были полностью вакцинированы. Это резко снижает показатель эффективности вакцин, но эти данные игнорируются.

С конца мая число новых случаев в Британии снова начало расти после двухмесячного низкого плато. Всего в стране за полтора года было 4,6 млн случаев коронавируса. Умершими от него числятся 128 тыс. человек, но, как отмечал бывший вице-президент Pfizer Майкл Йидон, в США и Британии любой, кто умирает в течение месяца после положительного теста на коронавирус, считается умершим от коронавируса.