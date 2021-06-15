Военнослужащие ЦАР раскрыли содержание обращения посольства Франции к боевикам

ВС Центральноафриканской Республики обнаружили официальное обращение французского посольства к бандформированиям.

В телефоне одного из членов группировки «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) была обнаружена фотография официального письма от французского посольства. Из содержания документа можно сделать вывод, что посол Франции Жан-Марк Гросгурин поддерживает контакт с беглым экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе, который разыскивается властями страны за попытку государственного переворота.

На документе стоит дата 12 января 2021 года. В этот день боевики готовили наступление на столицу — город Банги. Они намеревались войти в город с трех направлений, однако встретили мощное сопротивление со стороны правительственной армии и были вынуждены отступить.

Военнослужащие ЦАР, обученные российскими инструкторами, решительно пресекли попытку государственного переворота и начали контрнаступление на позиции боевиков. Эффективность их операций обусловлена тренировками у россиян, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». За несколько месяцев военнослужащие ЦАР освободили от радикалов почти всю территорию страны.

В январе франкоязычные информационные агентства утверждали, что Коалиция не намерена наступать на столицу, где проживает огромное количество мирных граждан. Возможно, в это время французский посол содействовал Бозизе и присягнувшим ему на верность боевикам.

Издание Centrafrique News призывает коллег-журналистов распространять фотоснимок документа, чтобы привлечь внимание общественности к позиции Франции. Париж очевидно помогает центральноафриканским боевикам дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Несмотря на то, что доказательство связи французского посольства с боевиками появилось только сейчас, эксперты уже давно указывают на агрессивную политику Франции по отношению к законному правительству ЦАР.

Помимо прочего, Париж спонсирует чадских наемников, которые воюют на стороне центральноафриканских бандформирований. Радикалы атакуют мирное население и препятствуют экономическому восстановлению ЦАР.