Зюганов: Надо быть готовыми защищать свои результаты на выборах, в том числе и на уличных акциях

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что без массовых акций протеста результаты выборов в Госдуму-2021 могут быть сфальсифицированы.

"Я за мирный выход из любой ситуации, из любого кризиса, но без ясной программы, дружной команды и мощной, хорошо организованной уличной поддержки решить проблемы сегодня невозможно, - заявил Зюганов "Коммерсанту". - Поэтому надо быть готовыми защищать свои результаты на выборах, в том числе и на уличных акциях".

Лидер КПРФ подчеркнул, что если на улицы выйдут 50—100 тысяч человек, то никто не посмеет поднять на них руку: "Силовики сами будут их провожать и аплодировать".

При этом, по мнению Зюганова, стоит различать Майдан и мирные протесты. "Майдан как сила, разрушающая государство и общество, складывается не из того, сколько людей вышло на улицу, - пояснил лидер коммунистов. - Он складывается из намерений его устроителей, из тех целей, которые они преследуют, скрывая свои истинные замыслы от граждан, используемых ими в качестве массовки".