Систему страхования вкладов могут распространить на средние предприятия с увеличением лимита страховки - ЦБ

Банк России думает над тем, чтобы расширить систему страхования банковских вкладов и включить в нее средние предприятия. Об этом сегодня в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, количество недобросовестных банков резко снизилась, и нет риска, что будет много страховых случаев. В первую очередь, речь может идти о предприятиях социального сектора.

Также Набиуллина отметила, что лимит по страховым выплатам для средних организаций может быть повышен. Сейчас он составляет для всех 1,4 млн руб. "Но в среднем на счетах у средних компаний около 10 млн руб., надо посмотреть, чтобы страховые лимиты были увеличены. Думаю, это можно сделать, учитывая, что у нас не так уж много средних организаций – всего около 10 тыс. на всю страну", - отметила Набиуллина.