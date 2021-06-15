15 Июня 2021
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золото, слиток (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

АО "Уралэлектромедь" подтвердило статус Good Delivery по золоту

АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) в очередной раз продемонстрировало перед международными потребителями драгоценных металлов высокое качество аффинированного золота. По результатам упреждающего мониторинга предприятие подтвердило международный статус "Good Delivery". Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе УГМК.

Как сообщил заместитель директора АО "Уралэлектромедь" по качеству и работе с драгметаллами Алексей Батуев, золото в слитках соответствует международному стандарту Лондонской Ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).

"По результатам выполненной работы физическим комитетом LBMA предприятию вручен сертификат надежного поставщика золота", - подчеркнул он.

золото, выплавка(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Согласно требованиям LBMA, члены ассоциации обязаны подтверждать статус признанных производителей золота и серебра в слитках один раз в три года. До оформления сертификата LBMA провела работу по проверке экономической состоятельности предприятия, объемов выпуска золотых слитков за последние три года и компетентность центральной лаборатории - ранее подразделение получило шесть шифрованных образцов золота и точно определило его процентное содержание.

По стандарту "Good Delivery" золотые слитки должны быть определённой массы, химического состава и соответствующей геометрической формы. На поверхности должны быть указаны клеймо завода-изготовителя, масса слитка, серийный номер, проба металла, год изготовления. Слиток не должен иметь никаких физических повреждений и недостатков.

Напомним, что в мае 2006 года "Уралэлектромедь" стало первым в России металлургическим предприятием, включенным в список "Good Delivery" как надежный производитель аффинированного золота.

золото, слиток(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

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Теги: Уралэлектромедь, золото



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