Путин после саммита с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии

Российский президент Владимир Путин после переговоров в Женеве со своим американским коллегой Джо Байденом проведет отдельную встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, президенты затронут вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Ушаков уточнил, что Россия очень ценит нейтральную роль Швейцарии, пишут "Известия".

Ранее стало известно расписание и другие детали саммита президентов России и США, который состоится 16 июня в Женеве. По словам Ушакова, саммит начнется в 14 часов по Москве (в Швейцарии будет час дня). Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных, между ними сделают кофе-брейк. Формат переговоров тет-а-тет пока не предусмотрен, но президенты могут сами выразить инициативу о таком приватном разговоре.