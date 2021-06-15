15 Июня 2021
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Банки &quot;Сбербанк&quot; и &quot;Альфа-банк&quot; в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Доля иностранцев в финансовом секторе сейчас 13% - ЦБ

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не согласна с тем, что "госбанки и финансовый сектор страны скупаются иностранцами".

"Нет оснований говорить о продаже финансового сектора иностранцам. У нас государством лимиты установлены. Сейчас доля иностранцев 13%, они не выбирают долю в 50% - нельзя сказать, что здесь есть какой-то интерес. В два раза за шесть лет упала доля иностранцев в страховом секторе – до 11%. И не так много иностранцев в советах директоров. Те банки, которые работают с иностранным капиталом, они работают в соответствии с российским законодательством", - отметила Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

При этом она отметила, что ЦБ отозвал лицензии у немалого количества вполне себе российских банков – с россиянами в правлении и в бенифициарах, которые занимались выводом капиталов за границу.

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Теги: иностранный капитал, финансовый сектор, госбанки



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