Доля иностранцев в финансовом секторе сейчас 13% - ЦБ

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не согласна с тем, что "госбанки и финансовый сектор страны скупаются иностранцами".

"Нет оснований говорить о продаже финансового сектора иностранцам. У нас государством лимиты установлены. Сейчас доля иностранцев 13%, они не выбирают долю в 50% - нельзя сказать, что здесь есть какой-то интерес. В два раза за шесть лет упала доля иностранцев в страховом секторе – до 11%. И не так много иностранцев в советах директоров. Те банки, которые работают с иностранным капиталом, они работают в соответствии с российским законодательством", - отметила Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

При этом она отметила, что ЦБ отозвал лицензии у немалого количества вполне себе российских банков – с россиянами в правлении и в бенифициарах, которые занимались выводом капиталов за границу.