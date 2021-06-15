Федеральный министр прибыл на Ямал на заседание общественного совета Арктической зоны РФ

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сегодня работает в Салехарде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На Ямале министр примет участие в Общественном совете Арктической зоны РФ и проведет встречу с губернатором Дмитрием Артюховым. Среди вопросов, которые планируется обсудить - зоны упрощенного получения земельных участков на арктических территориях, поддержка коренных малочисленных народов севера.

Глава региона отметил, что Ямал накопил богатый опыт, в частности, по взаимодействию КМНС с крупными компаниями.

"Новая программа господдержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС в Арктике будет запускаться во всех регионах. Ознакомились с проектом сводного плана мероприятий по этой программе — он отражает предложения многих регионов. Министерство их все интегрирует — это начало большой работы. Будем рады поделиться теми наработками, которые есть на Ямале", — сказал губернатор Дмитрий Артюхов, открывая заседание.