15 Июня 2021
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Общество Челябинская область
вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Алексей Текслер предложил давать выходной южноуральцам, поставившим прививку от COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил предоставлять выходной тем, кто поставил прививку от COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным, и, естественно, оплачиваемым", – отметил Алексей Текслер.

Взять выходной можно будет после каждого этапа вакцинации.

С соответствующей инициативой глава региона обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области.

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Теги: Алексей Текслер, прививка, вакцина, коронавирус,



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