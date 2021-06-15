Алексей Текслер предложил давать выходной южноуральцам, поставившим прививку от COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил предоставлять выходной тем, кто поставил прививку от COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным, и, естественно, оплачиваемым", – отметил Алексей Текслер.

Взять выходной можно будет после каждого этапа вакцинации.

С соответствующей инициативой глава региона обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области.